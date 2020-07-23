Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'yi hedef alan küstah açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Türkiye'nin hamlesinden dolayı Macron'un panik halinde olduğunu belirten Çelik, "Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa'nın rotasını düzeltmelidir." dedi.

"LİBYA'DA YAPTIĞI YANLIŞI DOĞU AKDENİZ'DE DE YAPIYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" demiş. Türkiye'ye karşı kullanılan bu dil bir panik dilidir. Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor." dedi.

Macron'un Rumlar'ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yanlış yerde durduğunu belirten Çelik, "Libya'da yaptığı yanlışı Doğu Akdeniz'de de yapıyor. Yakın zamanda Türk savaş gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini söyledi, o iddiası da çürütüldü" dedi.

Ömer Çelik, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"MACRON, TÜRKİYE İLE UĞRAŞMAK YERİNE FRANSA'NIN ROTASINI DÜZELTMELİ"

"Cumhurbaşkanımız defalarca Suriye, Libya, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselelerinde Macron'a işin doğrusunu anlattı. Her seferinde Cumhurbaskanımızın dediğinin doğru, Macron'un dediğinin yanlış olduğu ispatlandı. Türkiye'ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Macron, Libya'daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi. Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa'nın rotasını düzeltmelidir."