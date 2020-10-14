Türkiye - Sırbistan maçı saat kaçta? Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda, hakemi kim?

Türkiye - Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi'nde mücadeleleriyle ekrana geliyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi de belli oldu. Öte yandan Türkiye ve Sırbistan ilk 11'leri de araştırılanlar arasında. Türkiye - Sırbistan maçı şifresiz mi? Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile mücadele edilecek. 14 Ekim 2020 Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak ve mücadele saat 21.45'de başlayacak.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ve Sırbistan'ın karşı karşıya geleceği karşılaşma TRT Spor HD ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI HAKEMİ KİM?

Uluslar Ligi kapsamında Türkiye'nin Sırbistan'ı ağırlayacağı karşılaşmanın hakemi de belli oldu. UEFA Uluslar B Ligi 3 Grup'ta dördüncü hafta maçında Türkiye'nin Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan ile oynayacağı maçta Bulgar hakem Georgi Kabakov görev alacak.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi fikstür

03.09.2020 - 20.45 - Türkiye - Macaristan: 0-1

06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan - Türkiye: 0-0

11.10.2020 - 21.45 - Rusya - Türkiye: 1-1

14.10.2020 - 21.45 - Türkiye - Sırbistan

15.11.2020 - 19.00 - Türkiye - Rusya

18.11.2020 - 21.45 - Macaristan - Türkiye