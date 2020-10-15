Türkiye - Sırbistan maçı kaç kaç? Türkiye Sırbistan maçında golleri kimler attı? Türkiye - Sırbistan maç özeti!

Koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleşen Türkiye- Sırbistan maçında localara sadece TFF'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirler girebilecek. Stadyumda maç günü bilet satışı yapılmayacak. UEFA kuralları gereği seyirciler toplu ulaşım ile stadyuma gelemeyecek.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ?

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B Ligi dördüncü maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maç 2-2 bitti, Burak Yılmaz'ın 90. dakikada kırmızı kart görmesiyle Türkiye'nin sahadaki sayısı düştü.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇINDA GOLLERİ KİMLER ATTI?

Karşılaşmanın ilk golü 21. dakikada Sergej Milinkovic-Savic'ten geldi ve soyunma odasına Sırbistan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya hızlı başlayan Sırplar, 49. dakikada Aleksandar Mitrovic'in penaltı golüyle skoru 2-0'a getirdi.

İkinci yarıda ise 56. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 76. dakikada bu kez sahneye Ozan Tufan çıktı ve skor 2-2 oldu.