Türkiye - Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı?

Uluslar Ligi mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta milli maç arasıdır ve Uluslar Ligi 3. grup maçları oynanacaktır. Peki Türkiye - Rusya maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz yayınlanacak mı?

TÜRKİYE - RUSYA ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Rusya - Türkiye Uluslar Ligi maçı 11 Ekim 2020 Pazar günü oynanacaktır.

RUSYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Rusya - Türkiye maçı 11 Ekim Pazar akşamı saat 21:45 'te başlayacaktır.

RUSYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Rusya - Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından ücretsiz olarak yayınlanacaktır. TRT 1'den maçı izleyebilirsiniz.

RUSYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç Dinamo Merkez Stadyumu, Moskova'da oynanacaktır. Yani Rusya'nın ev sahipliğinde maç oynanacaktır.