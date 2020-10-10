Türkiye - Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı?
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Türkiye - Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı?

10.10.2020 00:24 | Son Güncelleme: 10.10.2020 00:28
Türkiye - Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı?

Merakla beklenen Rusya - Türkiye Uluslar Ligi maçı 11 Ekim Pazar günü oynanacak. Grupta milli takımımız 1 puanla 3. sırada yer alıyor. Bu maçı kazanırsak 4 puana ulaşacağız ve ilk 2 ye girme yolunda büyük adım atacağız. Peki Türkiye - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, ücretsiz mi olacak?

Uluslar Ligi mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta milli maç arasıdır ve Uluslar Ligi 3. grup maçları oynanacaktır. Peki Türkiye - Rusya maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz yayınlanacak mı?

TÜRKİYE - RUSYA ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Rusya - Türkiye Uluslar Ligi maçı 11 Ekim 2020 Pazar günü oynanacaktır.

RUSYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Rusya - Türkiye maçı 11 Ekim Pazar akşamı saat 21:45 'te başlayacaktır.

RUSYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Rusya - Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından ücretsiz olarak yayınlanacaktır. TRT 1'den maçı izleyebilirsiniz.

RUSYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç Dinamo Merkez Stadyumu, Moskova'da oynanacaktır. Yani Rusya'nın ev sahipliğinde maç oynanacaktır.

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