Türkiye - Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı?

Merakla beklenen Rusya - Türkiye Uluslar Ligi maçı 11 Ekim Pazar günü oynanacak. Grupta milli takımımız 1 puanla 3. sırada yer alıyor. Bu maçı kazanırsak 4 puana ulaşacağız ve ilk 2 ye girme yolunda büyük adım atacağız. Peki Türkiye - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, ücretsiz mi olacak?