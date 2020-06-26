Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, üvey babaanne ve 2 kişiye tutuklama

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde geçen yıl evinin önünden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sırasında bulunan kafatası ve kemik parçalarının küçük kıza ait olduğu kesinleşince gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Samsun'da 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren ve ardından mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Üvey baba D.K. ve üvey babaanne H.K. tutuklananlar arasında yer aldı.

ÜVEY BABAANNE CİNAYETTEN, ÜVEY BABA FUHUŞTAN TUTUKLANDI

Üvey babaanne H.K. 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Üvey baba D.K. ise aynı suçtan serbest bırakılırken 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı.

H.S. ve M.Y. fuhşa 'teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı.

ÜVEY AMCALAR SERBEST

Üvey amca Ö.K. ve H.Ö. ise savcıya verdikleri ifade sonrası serbest kaldı.