Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları son sürat devam ederken Yunanistan'dan çaresizliklerini gözler önüne seren bir açıklama geldi. Yunanistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Alexandros Diakopoulos, "Türkiye, EastMed boru hattı konusunda Atina'yı teslim almayı başarabilirse İsrail için İran'dan daha büyük tehdit haline gelir" ifadelerini kullanarak İsrail'i yanına çekme çabasına girdi.

"İSRAİL BİR NOKTADA ACI ÇEKECEKTİR"

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in geniş bir heyetle resmi ziyarette bulunduğu İsrail'de, i24News televizyon kanalına konuşan Aleksandros Diakopoulos, İsrailli yetkililere Türkiye uyarısında bulundu. Diakopoulos, "Eğer Yunanistan teslim olursa, eğer bizi köşeye sıkıştırmayı ve resimden çıkarmayı başarırlarsa, o zaman İsrail bir noktada acı çekecektir. Türkiye, İsrail için İran'dan daha büyük bir tehdit haline gelir" dedi.