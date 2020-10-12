Erken seçim tartışmalarının gölgesinde, AK Parti ve MHP seçim barajının düşürülmesi için çalışmalara başladı

Erken seçim tartışmalarının sıklıkla gündeme geldiği bugünlerde, seçim barajının düşürüleceği öne sürüldü. Buna göre AK Parti ve MHP ayrı ayrı çalışmalar yürütüp meclise ortak bir teklif götürecek. Teklifte, %10 olan seçim barajının 5'e ya da 7'ye düşürülmesi planlanıyor.

ORTAK TEKLİF HAZIRLANIYOR

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin bugünkü yazısında, "Çünkü Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nı değiştirmek için AK Parti ve MHP ayrı ayrı çalışma yapıyor. Sonra bunlar bir heyet tarafından ortak bir teklife dönüştürülecek. Yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 5 ya da 7'ye düşürülmesi üzerinde duruluyor. Yüzde 7 seçeneği daha güçlü görünüyor" ifadeleri yer aldı.

"YÜZDE 7 SEÇENEĞİ DAHA GÜÇLÜ GÖRÜNÜYOR"

Seçim barajının düşürülmesi planları dışında bir de ittifakları etkileyecek bir düzenleme üzerinde durulduğu iddia edildi. Bu çalışmayla da yüzde 1 alan partilerin dahi Meclis'te temsil edilmesiyle ilgili bir formül gerçekleştirilmiş olacak.

DEĞİŞİKLİK YAPILIRSA ERKEN SEÇİM HAYAL OLUR

Seçim yasasındaki değişikliklerin 2021 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu aynı zamanda 2022 yılında da seçim olmayacağı anlamına geliyor.Çünkü Anayasa'nın 67. maddesine göre, "Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz" Ama partiler toplanır, bir defalığına bu maddeyi değiştirirse, o zaman hem seçim yasası değişir, hem de o yasayla seçimlere gidilebilir.