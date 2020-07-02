Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs durum raporunu yayımladı. Raporda, koronavirüsün Türkiye'de bölgelere, cinsiyete ve yaşa göre etkisinin nasıl olduğu görülebiliyor. Raporda yer alan veriler, ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart ile 28 Haziran arasını kapsıyor.

VAKALARIN COĞRAFİ DAĞILIMI

Vakaların coğrafi dağılımına baktığımızda, Türkiye'deki toplam 198 bin 284 vakanın 108 bin 749'u İstanbul'da tespit edildi. En az vaka ise Doğu Karadeniz'de tespit edildi.

İşte veriler:

İstanbul: 108.749

Batı Marmara: 2.834

Ege: 12.926

Batı Anadolu: 15.181

Akdeniz: 5.184

Orta Anadolu: 3.010

Batı Karadeniz: 4.746

Doğu Karadeniz: 1.949

Kuzeydoğu Anadolu: 2.126

Ortadoğu Anadolu: 3.090

Güneydoğu Anadolu: 16.813

VAKALARIN CİNSİYET DAĞILIMI

Raporda, koronavirüs kaynaklı 5 bin 97 ölümden 3 bin 183'ünün erkek (yüzde 62), bin 914'ünün ise kadın (yüzde 38) olduğu bildirildi.

Hayatını kaybedenlerde ortalama yaş 71 iken, tüm ölümlerin 3 bin 573'ü (yüzde 70) 65 yaş ve üzerindeydi ancak tüm vakaların sadece yüzde 11'i bu yaş grubundaydı.

28 Haziran tarihine kadar, 15 yaşın altındaki Kovid-19 vakaları arasında, Sağlık Bakanlığı tarafından rapor edilmiş ve doğrulanmış 10 ölüm bulunuyor.

VAKALARIN DEMOGRAFİK DAĞILIMI

Türkiye'nin Kovid-19 durum raporuna göre, bildirilen tüm vakaların yüzde 48'i kadın, yüzde 52'si erkek.

Bildirilen tüm bu vakalar arasında 14 bin 388'i 15 yaşın altındaki çocuklar (yüzde 7,3), 27 bin 199'u 15 ila 24 yaş arası (yüzde 13,7), 98 bin 32'si 25-49 yaş arası (yüzde 49,4), 36 bin 777'si 50-64 yaş arası (yüzde 18,5), 16 bin 672'si 65-79 yaş arası (yüzde 8,4) ve 80 yaş ile üstü 5 bin 215 kişi (yüzde 2,6). Bildirilen 1 vakada ise yaş bilinmiyor.

KORONAVİRÜS KAYNAKLI ÖLÜM ORANLARI

28 Haziran itibarıyla Türkiye'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 97'ye ulaştı. Doğrulanan tüm vakalarda ölüm oranı ise yüzde 2,57 oldu.

Raporda, en düşük ölüm oranı 15-24 yaş grubu için yüzde 0,03 iken, en yüksek ölüm oranı 80 yaş ve üstü hastalar için yüzde 26,94 olarak kayda geçti.

ÖLÜMLERİN YAŞ VE CİNSİYET DAĞILIMI

Raporda, Covid-19 kaynaklı 5 bin 97 ölümden 3 bin 183'ünün erkek (yüzde 62), bin 914'ünün ise kadın (yüzde 38) olduğu bildirildi.

Hayatını kaybedenlerde ortalama yaş 71 iken, tüm ölümlerin 3 bin 573'ü (yüzde70) 65 yaş ve üzerindeydi ancak tüm vakaların sadece yüzde 11'i bu yaş grubundaydı.

28 Haziran tarihine kadar, 15 yaşın altındaki Kovid-19 vakaları arasında, Sağlık Bakanlığı tarafından rapor edilmiş ve doğrulanmış 10 ölüm bulunuyor.

SON 14 GÜNDE 100 BİN KİŞİYE DÜŞEN VAKA SAYISINDA GAZİANTEP İLK SIRADA

Raporda "Son 14 güne ait 100.000 kişiye düşen vaka sayısı Gaziantep'te 49,0, Diyarbakır'da 47,7 ve Konya'da 43,6 olarak gerçekleşmiştir. Büyükşehirler arasında en düşük insidansa sahip Hatay, Antalya ve Muğla için son 14 gün insidansı, (100.000 nüfusta) sırasıyla 2,6, 2,5 ve 1,6'dır" denildi.