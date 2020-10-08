Türkiye'de 150 yıldır izine rastlanmayan bitki türü, Bingöl'de bulundu

Bingöl Üniversitesi öğretim üyelerinin yaptığı araştırmada, Türkiye'de 150 yıldır görülemeyen bitki türünün bulunduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, izine 150 yıldır rastlanmayan, bu nedenle Türkiye'deki botanikçilerin "Kayıp Boğumcuk" olarak adlandırdığı Micromeria (Boğumlu Çay) cinsine ait "Micromeria cymuligera" bitkisinin, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Behçet'in yürüttüğü, "Çapakçur Vadisi'nin Florası (Bingöl)" başlıklı proje çalışmaları esnasında bulunduğu belirtildi.

KAYIP BOĞUMCUK'UN YAYILIŞI SADECE TÜRKİYE'DE

Projenin, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı" kapsamında pilot üniversite olan Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulan Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi (PKİOM) tarafından desteklendiği ifade edilen açıklamada, görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Behçet, Bingöl kırsalında bulduğu "Kayıp Boğumcuk"un yayılışının sadece Türkiye'de olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Lütfi Behçet

"TÜRKİYE'DE 8 TÜRÜNÜN YAYILIŞI BİLİNMEKTEDİR"

