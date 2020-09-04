Türkiye'de ağustos ayında en çok haber konusu olan ünlü isimleri belli oldu

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, yaklaşık 8 bin Türk sitesini tarayarak Ağustos ayında en çok habere konu olan isimlerin listesini hazırladı. 10 ünlü ismin yer aldığı listede Acun Ilıcalı aylardır zirvedeki yerini koruyor.

ACUN'U HADİSE TAKİP ETTİ

Habermetre'nin açıkladığı raporda; kendi kanalı TV8'de yayınlanan programlar; özel hayatı ve Hollanda ligi takımlarından Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı, 3 bin 148 haberler listenin birinci sırasında yer aldı. Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise ise 2 bin 340 haberle 2. sırada yerini aldı.

LİSTEDE OZAN GÜVEN VE DEMET AKALIN DA VAR

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre'nin raporunda, sosyal medya uzmanı sevgilisi Deniz Bulutsuz'a evinde saatlerce şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan oyuncu Ozan Güven, 2 bin 141 haberle listenin üçüncü sırada yer aldı. Şimdilerde Star TV'de Alişan'la sabah programı sunan ve her açıklamasıyla gündem olan Demet Akalın, 2 bin 340 habere konu olarak dördüncü sırada yer aldı.

Dijital Haber Bankası Habermetre'nin, ağustos ayında en çok haber konusu olan ünlü isimleri açıkladığı liste şu şekilde:

Acun Ilıcalı: 3.148

Hadise: 2.340

Ozan Güven: 2.141

Demet Akalın: 2.032

Hande Erçel: 1.575

Şeyma Subaşı: 1.550

Ebru Şallı 1.508

Kerem Bürsin: 1.341

Serenay Sarıkaya: 1.390

Melek Mosso: 535