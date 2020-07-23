Türkiye, 18 Ağustos'ta Meis Adası açıklarında füze denemesi yapacak

Türkiye, 18 Ağustos'ta Meis Adası açıklarında "Füze Atış Denemeleri" yapılacağının ilan edildiği yeni bir NAVTEX yayınlandı.

Türkiye'nin, Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerinde bulunacağını, ilgili makamlarca yayınlanan bir NAVTEX (denizcilik uyarı notu) ile duyurmasının ardından Yunanistan da karşı NAVTEX yayımladı. Atina'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin dün yayınladığı duyuruyu iptal eden ve söz konusu durumu görmezden gelmeye devam eden bir NAVTEX yayımladı" denildi.

TÜRKİYE YENİ BİR NAVTEX YAYINLADI

Tüm bu gelişmelerin ardından Türkiye, bugün saat 15.12 itibarıyla yeni bir NAVTEX yayımladı. Söz konusu NAVTEX ilanının gerekçesi olarak ise Antalya Körfezi'nde Meis Adası'nın hemen doğusunda yer alan bölgede Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilecek füze atış testleri gösterildi. NAVTEX'te atış testlerinin, 18 Ağustos tarihinde saat 06:00 ve 15:00 aralığında yapılacağı belirtildi.