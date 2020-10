Türk Tabipler Birliği Bakan Koca'yı istifaya çağırdı: Turkuaz tablo kara tabloya dönüştü

Geçen gün yaptığı açıklama ile belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük açıklanan tabloda yer almadığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. Koca'ya bir eleştiri de, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "Bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir" diyerek kapatılmasını önerdiği TTB'den geldi.

Koca'yı süreci şeffaf yönetmeye çağıran TTB, "Gerçekleri gizleyen Sağlık Bakanlığı'nı bir kez daha süreci şeffaf bir biçimde yürütmeye, epidemiyolojik ve bilimsel verilere uygun olarak salgın ile mücadele etmeye çağırıyoruz. COVID-19 pandemisinin başladığı günden itibaren TTB; günlük verilerin doğru ve şeffaf verilmediğine dair kaygılarını kamuoyuyla sürekli paylaşmıştır. TTB olarak bilim insanlarının katkılarıyla hazırlanan ikinci, dördüncü ve altınca ay değerlendirme raporlarıyla, üçüncü ve beşinci ay değerlendirme açıklamalarıyla salgın yönetimine dair kaygılarımızı ve önerilerimizi dile getirmiş ve Sağlık Bakanlığı'na ilettiğimiz otuzu aşkın mektupla sorular iletmiştik" dedi.

"VERİLER ARTIK GERÇEKLİĞİNİ YİTİRMİŞTİR"

Sorularına yanıt alamadıklarını söyleyen TTB, "Gelinen noktada sorularımıza yanıt alamadığımız gibi Türkiye'de salgının yeni sorular ve sorunlarla ilerlediği görülmektedir. Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Eylül'de yaptığı basın açıklamasında, her vakanın hasta kabul edilmediğini ve günlük olarak açıklanan COVID-19 verilerinde sadece semptom gösteren kişilerin yer aldığını açıklamıştır. Bugüne kadar turkuaz tabloda açıklanan veriler artık gerçekliğini yitirmiştir. Sayın Bakan da biliyor ki bilimsel olarak her vaka hasta sayılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

TTB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BAKAN KOCA GÜVEN İLİŞKİSİNİ ZEDELEMİŞTİR"

Bu açıklamaları ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler de var. Büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor." açıklaması turkuaz tablolarla tüm ülkede aylardır bu bilimsel kriterlere uyulmadığını itiraf etmiş oldu. Bakan Koca, "günlük vaka sayısı" terimini "günlük hasta sayısı"na çevirirken; "entübe hasta" yerine "ağır hasta" ifadesi koymuş; hekim hasta ilişkisinin ilk gerekliliği olan güven ilişkisini zedelemiştir. Bakanlık ve toplum arasındaki güven ilişkisi de aynı şekilde zarar görmüştür. Pandemiye karşı güven veren bir mücadele sergilenememiştir.

Bugüne kadar tabip odaları ve TTB'nin yaptığı şeffaflık çağrılarının ne kadar haklı olduğu Bakan Koca'nın bilimsel olarak çelişkili açıklamaları ile ortaya çıkmıştır.

"EKONOMİ VE SİYASET, BİLİMİN ÖNÜNE GEÇMİŞTİR"

Bugüne kadar verilerin açık ve şeffaf olarak paylaşılmama çabası ne yazık ki salgının yaygınlaşması ve kontrol altına alınamaması dışında başka hiçbir şeye yaramamıştır. Bu duruma gelinmesinde ekonomi ve siyasetin, bilimin önüne geçmesinin neden olduğu da açıktır. Hedef salgınla mücadele olmalıdır. Salgınla ilgili hemen her konuda Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda ilerlendiği açıklandığı göz önüne alındığında verilerle ilgili bu durumun Bilim Kurulu tarafından önerilip önerilmediği bilinmemekte ve bu durum Bilim Kurulu'nu da sorumluluk altında bırakmaktadır.

Salgınla mücadelede başarılı olmanın ön koşulları olan şeffaflık, akıl ve bilimin kılavuzluğunda belirlenmiş salgın ile mücadele stratejisi, filyasyon çalışmalarının etkili biçimde yapılması, salgının hastanelerden önce toplum bazında ve birinci basamakta karşılanması, başta TTB olmak üzere tüm toplumun katılımını içine alan topyekûn mücadele ve kolektif dayanışma ruhu sergilenmesi gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz.

"TOPLUMA DA BÜYÜK BİR HAKSIZLIK VE SAYGISIZLIKTIR"

Sayın Bakan, TTB'nin ısrarla belirttiği Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği kodlama sistemini hiç kullanmadınız. Sizler verileri gerçek rakamları ile söylememektesiniz. Covid-19 pandemisinden ölüm istatistiklerinin düşük gösterilmesi topluma da büyük bir haksızlık ve saygısızlıktır.

"HER VAKA KORONAVİRÜS HASTASIDIR DİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Her vaka hasta değildir" açıklamasına karşılık TTB olarak semptomlu ya da semptomsuz "Her vaka Covid-19 hastasıdır" diyoruz. Semptomu olmasa da sağlık çalışanları da başta olmak üzere tüm temaslılara test yapılması gerektiğini pandemi başından itibaren ısrarla belirtiyoruz. Vakaları düşük göstererek, terimleri değiştirerek, her gün farklı demeç vererek başarılı olunamaz. Salgını ancak toplumla, sağlık çalışanları ile tabip odaları ile TTB ile bilim insanları ile hep birlikte mücadele ederek kontrol altına alabilirsiniz. Buradan TTB olarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verileri gerçek ve şeffaflıkla açıklamasını ayrıca Bilim Kurulu üzerinde baskı varsa, kurul üyeleri tarafından açıklanmasını istiyoruz. Toplumun ilk olarak bir özür beklediğini vurguluyoruz. Bunlar yapılmayacaksa Sağlık Bakanı'nı istifaya davet ediyoruz"

NE OLDU?

Türk Tabipleri Birliği ilk olarak MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama ile uzun süre gündemde kalmıştı. TTB'nin kapatılması yönünde görüş bildiren Bahçeli, 16 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Çağrım şudur: Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır. Siyah kurdele takan-takmayan ayırımı hastanelerde vasat bulursa muhtemel gelişmeler hakkında bir fikri olan var mıdır? Türk Tabipler Birliği Korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik "Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz" eylemi haince bir tertiptir." ifadelerini kullandı.









Fahrettin Koca geçen gün yaptığı açıklama ile semptom göstermeyen hastaların tabloda yer almadığını söyledi. "Şunu bilmemiz gerekiyor. Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor" diyen Koca, bazı kesimler tarafından eleştirilirken, son olarak TTB de tepki gösterdi ve Koca'yı istifaya davet etti.