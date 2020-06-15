Türk Silahlı Kuvvetleri gece vakti operasyon başlattı! Teröristlerin inlerini başlarına yıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen "Pençe-Kartal Operasyonu"na ilişkin bilgiler verildi.

MSB'DEN MEŞRU MÜDAFAA VURGUSU

Açıklamada, terör örgütü PKK tarafından son dönemde karakol ve üs bölgelerine yönelik taciz ve saldırı teşebbüslerinin arttığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize her geçen gün artan taciz, saldırı teşebbüsünde bulunan, böylece halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı icra edilmektedir."

"İNLERİ BAŞLARINA YIKILIYOR"

Operasyonun başladığını sosyal medyadan duyuran MSB, "Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadelerine yer vermişti.

AKAR VE KOMUTANLAR HAREKAT MERKEZİ'NDE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait hedeflere düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'nu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

Son zamanlarda terör örgütü PKK'nın karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüsleri üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kartal Operasyonu başlatıldı.

7 NOKTADA ONLARCA HEDEF VURULDU

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvaları tek tek vuruldu.

Operasyonu Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.