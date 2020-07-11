En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artışa geçtiği günlerde Sağlık Bakanı Koca'nın en az vaka görülen kent olarak gösterdiği Tunceli'de de hastalığa yakalanan sayısı yükselişe geçti.

Vali Mehmet Ali Özkan, Tunceli'de son günlerde koronavirüs vakalarında artış olduğunu belirtip, tedbirlere uyulmasının önemine dikkat çekti. Vali Özkan, mesajında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşerilerimiz, lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. İl dışından gelen hemşerilerimizin evlerinde 14 gün kuralına riayet etmeleri önem arz etmektedir. İl dışından gelen hemşerilerimizin kendilerini izole etmeleri ve hemşerilerimizin kalabalık ortamlara girmemeleri önem arz etmektedir."

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER ARASINDA TUNCELİ DE SAYILMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Temmuz tarihinde yaptığı açıklamada, son 3 gün ortalamasıyla en az koronavirüs vakasının görüldüğü illerin sırasıyla Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik olduğunu söylemişti.