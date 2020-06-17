Tunceli'den Ordu Valiliğine atanan Tuncay Sonel gözyaşlarıyla uğurladı

10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Valiler Kararnamesi ile 41 ilin valisi değişti. Tunceli'de önemli işlere imza atan ve halkın gönlünde taht kuran Vali Tuncay Sonel' kentten ayrılırken gözyaşlarını tutamadı.

"DÜZGÜN BABA YOLDAŞIN OLSUN"

Kendisi için düzenlenen uğurlama törenine yediden yetmişe herkes katıldı. Valilik bahçesinde uğurlamaya gelen çocuklar "Yetim ve öksüzlerin babası seni unutmayacağız", "Düzgün Baba yoldaşın olsun" ve "Yolun açık olsun hayallerimizin mimarı" yazılı pankart açtı.

ACILI BABA, VALİ'YE SARILDI

15 Haziran 2019 tarihinde Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkiinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünün açık bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehrine düşerek yaşamını yitiren Engin Eroğlu'nun babası uğurlama töreninde Vali Sonel'e sarıldı. O sırada Vali Sonel, gözyaşlarını tutamadı ve duygusal anlar yaşandı.

"BİZ BURAYI VE SİZLERİ ÇOK SEVDİK"

Ayrılma töreninde sık sık gözyaşlarını tutamayan Vali Tuncay Sonel "Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize verdiği güçle ve kahraman güvenlik güçlerimizin teröristlerle mücadelesiyle adeta huzur şehri haline geldi. Artık Tunceli eski Tunceli değil. Çok güzel insanlar var burada. Ordu'da bir eviniz bir kardeşiniz var. Allah için biz burayı ve sizleri çok sevdik. Ben burada olan olmayan başta çalışma arkadaşlarımız çok olmak üzere herkese teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun. Çocuklarımıza, gençlerimize, nine ve dedelerimize çok selam söyleyin. Allaha emanet olun" dedi.

Kendisini uğurlamak üzere bir araya gelenlerle tek tek vedalaşan Vali Tuncay Sonel, vatandaşların gözyaşları, yoğun sevgi gösterileri ve alkışları eşliğinde arabasına binerek kara yoluyla Ordu'ya gitmek üzere yola çıktı.