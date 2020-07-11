Kamuoyunun tepkisini çeken dağ keçilerinin avlanma ihalesi iptal edildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tunceli'de dağ keçilerinin avlanabilmesi için açılan ve kamuoyundan tepki alan ihalenin iptal edildiğini açıkladı.

11.07.2020 17:53 | Son Güncelleme: 11.07.2020 19:21

Tunceli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 17 dağ keçisinin avlanması ile ilgili yapılacak olan ihalenin iptal edildiğini duyurdu.

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Tunceli Valiliği tarafından "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden İlimizi İlgilendiren Açıklama" başlığıyla yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere dünyanın birçok ülkesinde avcılık faaliyeti yürütülmektedir. Ülkemizde de bilimsel yönden envanteri yapılmış olan yaban keçileri popülasyonu içerisinde bulunan yaşlı erkek bireylerin bir kısmının avına avcılık kapsamında izin verilmektedir.

Tunceli'de bilimsel metotlarla envanteri yapılan ve 13.07.2020 tarihinde 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde ihalesi yapılması hedeflenen yaban keçisi ihalesine yönelik sosyal, inanç, kaçak avcılık, yaban keçisi popülasyonu ve güvenlik açısından yerinde inceleme yapılarak bir rapor hazırlanması uygun görülmüştür. Bu nedenle 13.07.2020 tarihinde yapılacak olan ihale iptal edilmiş olup hazırlanacak rapor sonucuna göre hareket edilecektir" denildi.