Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı

Uzman çavuş Musa Orhan'ın cinsel istismarına uğradıktan sonra mektup bırakıp intihar eden 18 yaşındaki İpek Er, bir aylık yaşam savaşını dün kaybetti. Şüpheli Musa Er hakkında bugün tutuklama kararı çıkartılırken, İpek'in babası Fuat Er, kızının yaşadıklarını anlattı. Musa Orhan'ın, arkadaş olduğu kızını evlilik vaadiyle kandırdığını ve 4 gün alıkoyduğunu söyleyen Fuat Er, kızının intihar girişiminden bir hafta önce savcılığa şikayette bulunduklarını da söyledi.

"MAAŞIM İYİ DEYİP KIZIMI EVLİLİK VAADİYLE KANDIRMIŞ"

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'a konuşan Fuat Er yaşananları şöyle anlattı: "Musa Orhan, kızımı 'Devlet adamıyım, ayda 13-14 bin TL maaşım var, bana güven' diyerek ikna etmiş. Yanına almış. Kızımı yine uzman çavuş olan bir arkadaşının evine götürmüş. Kızıma hap ve alkol vererek sarhoş ediyor. 4. gün kızım, 'Niye nikâh yapmıyorsun, beni niye bu hale getirdin, aileme dönemiyorum' diyor. Musa Orhan ise, 'Operasyona gidiyorum. 1-1.5 ay operasyonda kalacağım. İzmir'de kuzenim var, al 500 TL oraya git. Hemen gelir nikâh basarız' diyor. Kızım İzmir'e gittiğinde Musa Orhan telefonunu kapatıyor."

"İNTİHARDAN BİR HAFTA ÖNCE ŞİKAYETTE BULUNDUK"

Kızı intihar girişiminde bulunmadan 1 hafta önce savcılığa şikâyette bulunduklarını söyleyen Fuat Er şöyle devam etti: "Kızım, Batman'a döndükten sonra Musa Orhan'a 4 gün boyunca mesaj yazıyor ama cevap verilmiyor. İntihardan 1 hafta önce savcılığa şikâyet dilekçesini verdik. Kızım Musa Orhan'a yazdığı mektupta, 'Beni tehdit ettin, ya kendimi ya da seni öldürecektim. Sana gücüm yok' diye yazmış."