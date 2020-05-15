19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde rastlanmadı. İlçe halkı, doğal beslendiklerini ve kurallara riayet ettiklerini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, özellikle sosyal hayatı olumsuz yönde etkiledi. Son açıklanan rakamlara göre Ordu'da şu ana kadar 19 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs nedeniyle birçok farklı önlem ve tedbirler alınmaya devam ediyor.

ÇATALPINAR'DA HİÇ POZİTİF VAKA ÇIKMADI

Karadeniz'in temiz havası, doğal yaşantısı ve insanların dikkati her ne kadar yüksek de olsa bölgede de koronavirüsü vakaları görülebiliyor. Ancak Ordu'nun 19 ilçesinden birisi olan Çatalpınar ilçesinde şu ana kadar hiç pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre ilçede yapılan yüzlerce test sonucu negatif çıktı. Vatandaşlar, bunun kendileri için sevindirici bir haber olsa da yine de tedbiri elden bırakmadıklarını söyledi.

"TEDBİRLERİMİZİ ERKEN ALDIK"

Virüs salgını duydukları günden itibaren önlemleri ilçede yaşayan vatandaşlar olarak aldıklarını söyleyen Ersin Bildi, "Dezenfekte ederek kendimizi koruduk. Tedbirlere harfiyen uyduk ve çok şükür ilçemizde böyle bir vakaya rastlanılamadı. Çok mutluyuz bu anlamda" dedi.

İlçede taksicilik şoförlüğü yapan Habib Akyol, "Hijyene önem verdik. Dışarıdan kimseyi fazla ilçemize sokmadık. Taksi şoförü olduğum için aracımda sosyal mesafe kurallarına hep uydum. Maskelerimizi takıyoruz ve her müsait zamanda dezenfekte yapıyoruz. Tek sıkıntımız maddi. Başka da bir problem yok" diye konuştu.

Ordu'ya seyahat kısıtlamasının kalkmasının yanlış olduğunu savunan Mahmut Gencel ise, "Bu anlamda ilçemizde vaka yok. Gelenlerde var mı onu da bilmiyoruz. Bizler ilçe olarak kendimizi iyi dezenfekte ediyoruz. Çok şükür vakanın olmaması bizler için sevindirici" şeklinde konuştu.

"HALKIMIZ ÇOK DUYARLI DAVRANDI"

Ordu'daki 19 ilçeden tek Çatalpınar ilçesinde koronavirüs vakasının olmadığını belirten Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe ise İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamalarda, "Ülkemizde vaka haberlerini duyduğumuz günden itibaren kaymakamlığımız başta olmak üzere sağlık müdürlüğümüz ve belediye başkanlığımız olarak gerekli çalışmaları yaptık. İnsanlarımızı bilinçlendirici broşürler ve maskeler dağıtarak, dezenfekte çalışmalarını artırarak önlemler aldık. Halkımız da çok duyarlı davrandı, kurallara uydu. İlçemizde bu zamana kadar vakaya rastlanmadı, inşallah bundan sonra da olmaz. Halkımızdan bu duyarlılığın devamını diliyoruz. Kırsal mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın oranı yüzde 80. Bu durum da vakaya rastlanmamasında önemli rol oynadı. Vatandaşlarımız tarımda zamanlarını geçirdi. Çatalpınar ilçesi olarak elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ordu Sağlık Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre, Ordu'nun ilçelerinde sadece Çatalpınar ilçesinde koronavirüs vakasına rastlanmadı. Diğer ilçelerdeki koronavirüs vaka sayıları ise şöyle:

Altınordu 89, Fatsa 50, Ünye 37, Korgan 31, Perşembe 14, Aybastı 13, Çamaş 10, Gülyalı 7, Kumru 6, Ulubey 6, Gölköy 5, İkizce 5, Kabataş 5, Mesudiye 5, Kabadüz 4, Akkuş 4, Gürgentepe 3 ve Çaybaşı 2.