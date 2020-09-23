TÜİK'in raporuna göre; elektrik yüzde 32, doğal gaz ise yüzde 34 zamlandı

Türkiye İstatistik Kurumu elektrik ve doğal gazdaki fiyat değişim oranlarını açıkladı.

Sanayide 2020 yılı I. dönem (1) elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre %7,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %21,8 artarak ortalama 58,6 kuruş oldu. Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketicilerin 2020 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %7,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %32,3 artarak ortalama 71,2 kuruş oldu.

DOĞAL GAZDA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 34,7 OLDU

Sanayide 2020 yılı I. dönem doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 m³ doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre %1,4 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,2 artarak ortalama 189,0 kuruş oldu. Konutlarda, 1 m³ doğal gaz için tüketicilerin 2020 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %2,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %34,7 artarak ortalama 182,6 kuruş oldu.