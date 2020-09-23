TÜİK'in raporuna göre; elektrik yüzde 32, doğal gaz ise yüzde 34 zamlandı
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TÜİK'in raporuna göre; elektrik yüzde 32, doğal gaz ise yüzde 34 zamlandı

23.09.2020 15:05 | Son Güncelleme: 23.09.2020 15:29

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın bu dönemine göre elektrik yüzde 32,3, doğal gaz ise yüzde 34,7 oranında zamlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu elektrik ve doğal gazdaki fiyat değişim oranlarını açıkladı.

Sanayide 2020 yılı I. dönem (1) elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre %7,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %21,8 artarak ortalama 58,6 kuruş oldu. Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketicilerin 2020 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %7,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %32,3 artarak ortalama 71,2 kuruş oldu.

DOĞAL GAZDA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 34,7 OLDU

Sanayide 2020 yılı I. dönem doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 m³ doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre %1,4 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,2 artarak ortalama 189,0 kuruş oldu. Konutlarda, 1 m³ doğal gaz için tüketicilerin 2020 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %2,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %34,7 artarak ortalama 182,6 kuruş oldu.

TÜİK'in raporuna göre; elektrik yüzde 32, doğal gaz ise yüzde 34 zamlandı
Haber Yorumları (28)
SUAT: 1000m ?LD ?L
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AAAA: eeee sonuç tüik enflasyon 0, 86 diyor bu ne perhiz bu ne lahana turşusu arkadaş hangi dediğiniz doğru kesin ` lardadır da yine az demişler
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1907: Durmak yok vatandaşa köklemeye devam
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