Tuğçe Kandemir kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Kandemir nereli? Bu Benim Öyküm şarkısıyla tanınan Tuğçe Kandemir kimdir? Bu Benim Öyküm sözleri!

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Tuğçe Kandemir merak konusu oldu. Bu Benim Öyküm şarkısıyla tanınan Tuğçe Kandemir kimdir? Bu Benim Öyküm sözleri! İşte Tuğçe Kandemir hakkında merak edilen Tuğçe Kandemir kimdir, Tuğçe Kandemir hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TUĞÇE KANDEMİR KİMDİR

Doğum tarihi: 1 Ocak 1996

Kaç yaşında: 24 yıl yaşında), Mersin, Türkiye

Eğitim : Mersin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Nereli : Mersin, Türkiye

Tuğçe Kandemir (d. 1 Ocak 1996, Mersin), Türk şarkıcı, söz yazarı ve edebiyat öğretmeni.

Aşk ve hüzün üzerine söylediği şarkıları ile bilinir. Şarkıcılığa amatör olarak başlamış videoları YouTube'da beğenilince kendi şarkısını çıkarmaya karar vermiştir. 2018 yılında öğretmenlik yaparken ilk şarkısı "Bu Benim Öyküm" adlı parçayı söylemiştir. Esas çıkışını Bilal Sonses ile birlikte söylediği "İçimdeki Sen" parçası ile yapmıştır. Bu şarkı YouTube'da 100 milyonun üzerinde izlenilmiştir. 2019'da söylediği "Yelkovan" şarkısı ise 50 milyonun üzerinde izlenmiştir. Hâlâ Mersin Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. fizy Müzik Ödülleri'nde Yılın En Çok Dinlenen Düet ödülünü "İçimdeki Sen" şarkısıyla Bilal Sonses ile birlikte kazanmıştır.

SİNGLE'LARI

• "Bu Benim Öyküm" (2018)

• "Yanlış" (2018)

• "İçimdeki Sen" (ft. Bilal Sonses) (2018)

• "Gülü Soldurmam" (2019)

• "Yelkovan" (2019)

• "Yağmur" (2019)

• "El-Âlem" (2020)

• "Kurban Olduğum" (2020

BU BENİM ÖYKÜM SÖZLERİ!

Söz & Müzik: Tuğçe Kandemir

Düzenleme: Özkan Meydan & Alican Özbuğutu

Sabah uyandım yanımda yoksun.

Solumda bir acı Senden yoksun.

Soluksuz kaldım köşelerde.

Yalnızım sanki yorgun.

İnan değildi sonsuz.

Bitti gitti seyrettik aşkı

Sanmışım yolu yordamı bu

Böyle yazılmadı ya da ben öyle kandım

Şimdi tek başımayken kimin öyküsü bu?

Bu benim öyküm birazcık yaralı

Kalbimin pek çok yeri yamalı

Kan akar kanadımdan

Düşer yere yere kalanım