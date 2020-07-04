Tuğba Coşkun'a sapık şoku! Benim olmazsan kalbini sökerim mesajını görünce karakola koştu

İstanbul Beşiktaş'ta ikamet eden Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, saplantılı hayran şoku yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde birkaç kez evinin etrafından bir kişinin dolaştığını fark eden Coşkun, evinin gözetlendiğini fark etti. Aynı kişinin kendisine mesaj attığını gören Coşkun, soluğu karakolda aldı.

"BENİM OLANA KADAR SAĞINDA SOLUNDA OLACAĞIM"

Evini gözetleyen kişinin sosyal medyadan kendisine mesaj attığını gören Coşkun, büyük panik yaşadı. Saplantılı hayran, mesajda "Benim olacaksın. Benim olmazsan seni öldürürüm, bacaklarını kırar kalbini sökerim. Benimle aynı yastığa baş koyacaksın, benim olana kadar sağında solunda her yerinde ben olacağım. Nefesin kadar yakın olacağım" şeklinde tehdit içerikli mesajlar gönderdi. Mesajlar sonrası büyük panik yaşayan ünlü isim polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ"

Yine bir gün ablasıyla sahilde yürüyüşe çıkan Coşkun, peşinde evini gözetleyen şahsı gördü. Önce hayal olduğunu zanneden Coşkun, eve geri dönmek istediğindeyse şahsın kendisini takip ettiğini fark etti. 155 polis imdat hattını arayarak yardım isteyen genç kadın şahsın kendisine yaklaşmamasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı ve 6284 sayılı kanun kapsamında kimliği tespit edilen Memet İ.'nin, Tuğba Coşkun'a yönelik, yaklaşmamasına, şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasına karar verildi.

"BENİ FARK ETSİN DİYE TEHDİT MESAJLARI ATTIM"

Soruşturma kapsamında maden mühendisi olduğunu belirten Mehmet İ.'nin ifadesine başvuruldu. Genç adam, Tuğba Coşkun'un sosyal medya hesabından takip ettiğini, yaptığı paylaşımlarla evinin adresini tespit ettiğini beyan edip kendisini günlerce takip ettiğini itiraf etti. Tuğba Coşkun tarafından fark edilmek için o tarz mesajlar attığını belirten genç adam, "Yazdığım mesajlar sonrası bana bir yakınlık ve ilgi gösterir diye düşünmüştüm. O anki ruh halimle fark edilmek için yazdım. Kendisini tehdit etmem çok büyük bir aptallıktı çok özür diliyorum" dedi..

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Memet İ. Hakkında, 'Tehdit ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçundan iddianame düzenledi. İki yıla kadar hapsi istenen genç adam ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.