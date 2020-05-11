Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bünyesinde istihdam etmek üzere toplamda 27 kişiyi işe alacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde (SAGE) istihdam edilmek üzere personel alınacak. Buna göre, 21'i Ar-Ge personeli olmak üzere 27 kişinin alımı gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN YAPILACAK

Başvurular, 1 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılacak.