Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
TÜBİTAK, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde çalıştırma üzere toplamda 27 personel alımı yapacak. Adayların 1 Haziran tarihine kadar internet üzerinden başvuru yapması gerekiyor.
11.05.2020 08:54 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:29
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bünyesinde istihdam etmek üzere toplamda 27 kişiyi işe alacak.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde (SAGE) istihdam edilmek üzere personel alınacak. Buna göre, 21'i Ar-Ge personeli olmak üzere 27 kişinin alımı gerçekleştirilecek.
BAŞVURULAR İNTERNETTEN YAPILACAK
Başvurular, 1 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılacak.
Kaynak: AA