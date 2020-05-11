Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak TÜBİTAK, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde çalıştırma üzere toplamda 27 personel alımı yapacak. Adayların 1 Haziran tarihine kadar internet üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bünyesinde istihdam etmek üzere toplamda 27 kişiyi işe alacak. RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde (SAGE) istihdam edilmek üzere personel alınacak. Buna göre, 21'i Ar-Ge personeli olmak üzere 27 kişinin alımı gerçekleştirilecek. BAŞVURULAR İNTERNETTEN YAPILACAK Başvurular, 1 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılacak. Kaynak: AA