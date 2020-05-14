Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir

Çin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şu ana dek dünya genelinde 301 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi, 4 milyon 494 binin üzerinde insan ise salgına yakalandı. Koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları aralıksız devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'tan bu konuda umutlandıran bir açıklama geldi. Trump, "Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşüyorum" dedi.

"KOVİD-19 SALGININDA ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDIK"

Trump, Pennsylvania eyaletinin Allentown bölgesindeki bir üretim tesisine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kendisinden önceki Obama yönetiminin kendilerine salgınla mücadele anlamında çok bir şey bırakmadığını ancak buna rağmen Kovid-19 salgınında çok iyi iş çıkardıklarını savunan Trump, "Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşüyorum." görüşünü paylaştı.

ÜLKEDEKİ KORONAVİRÜS ÖLÜMLERİ FAZLA MI GÖSTERİLİYOR?

Trump, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) ülkedeki virüs ölümlerini olduğundan fazla gösterdiğine ilişkin iddiaların sorulması üzerine, "Onların ölümleri nasıl saydığını bilmiyorum, bu konuda hiç konuşmadık. Bu ülkede insanların ölmesini istemiyoruz. Salgınla mücadelede mükemmel bir iş çıkardık." ifadesini kullandı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NE ELEŞTİRİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) eylemlerinden memnun olmadığını belirten Trump, "Yakın zamanda DSÖ ile ilgili bir duyurumuz olacak, belki de gelecek hafta yaparız." dedi.

DSÖ Genel Direktörü Roberto Azevedo'nun görevinden ayrılma kararına ilişkin de değerlendirmede bulunan Trump, "Bu benim için sorun değil. DSÖ, uzun zamandan beri çok korkunç bir şekilde hareket ediyor. Çin'e gelişmekte olan ülke muamelesi yapıyorlar. Çin, bu sayede ABD'nin yararlanamadığı birçok haktan yararlanıyor." diye konuştu.

Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlık ve Çin'e yakın durmakla suçlamış ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.

ABD'DE SON DURUM

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1777 artarak 85 bin 268'e yükseldi. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı ise son 24 saatte 21 bin 918 artarak 1 milyon 432 bin 86'ya ulaştı