Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e İkinci Dünya Savaşı telefonu
ABD Başkanı Donald Trump, İkinci Dünya Savaşı'nda İttifak Kuvvetlerinin Almanya'ya karşı aldığı zaferin 75'inci yıl dönümü münasebetiyle Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.
09.05.2020 01:02 | Son Güncelleme: 09.05.2020 08:23
Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, "İki lider, aynı zamanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yenme konusunda kaydedilen olumlu gelişmeleri, araştırma çabaları ile Alman ve Amerikan ekonomilerinin tekrar açılması konularını ele aldı." ifadesini kullandı.
TRUMP'TAN MERKEL'E KORONAVİRÜS TEŞEKKÜRÜ
Trump'ın Şansölye Merkel'e Kovid-19 salgınına karşı gösterdiği çabadan teşekkür ettiğini belirten Deere, iki liderin bölgesel konuları da konuştuğunu kaydetti.
NE OLMUŞTU?
8 Mayıs 1945'te ABD, Rusya ve İngiltere öncülüğündeki İttifak Kuvvetlerinin Almanya'yı yenilgiye uğratmasından sonra her yıl bu gün "Avrupa'da Zafer Günü" (V-E Day) olarak kutlanıyor.