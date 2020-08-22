Trump'tan korona aşısıyla ilgili yeni iddia: Derin devlet, aşıyı seçim sonrasına bırakmak için çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinde paylaştığı mesajda "Derin devlet ya da her kimse ilaç firmalarının aşıları ve tedavileri insanlar üzerinde denemesini zorlaştırıyor" ifadesini kullandı.

"HIZA ODAKLANMALIYIZ VE HAYAT KURTARMALIYIZ"

Trump, "derin devlet"in aşıyı 3 Kasım seçimleri sonrasına ertelemek için çalıştıkları iddia etti. Trump paylaşımında, "Açıkçası yanıtı 3 Kasım sonrasına ertelemeyi umuyorlar. Hıza odaklanmalıyız ve hayat kurtarmalıyız" diye yazdı.

İDDİALARINA KANIT SUNMADI

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu iddialarına yine kanıt sunmadı. Birçok basın organı haberi "komplo teorisi" olarak duyurdu.