Trump Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam dese de maskeli görüntülendi

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan'daki bir otomotiv fabrikasını maske takmadan gezdi. Trump, neden maske takmadığına dair gelen soruya, "Arka tarafta maske taktım, ama basına bunu görme zevkini tattırmak istemedim. Hem gözlüğüm, hem maskem vardı" diye cevap verdi.

"O ZEVKİ TATTIRMAM"

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan otomotiv üreticisi Ford'un bir fabrikasını koronavirüs salgını nedeniyle maske önlemi almadan gezdi. Trump, fabrika ziyareti sırasında neden maske takmadığına yönelik soru soran gazeteciye ise, "Arka tarafta maske taktım, ama basına bunu görme zevkini tattırmak istemedim. Hem gözlüğüm, hem maskem vardı" diye cevap verdi.

"BURADA TAKMAYA GEREK YOK"

Trump aynı zamanda sık sık test yaptırdığını vurgulayarak, "Burada gerek yok. Herkese test yapıldı. Bana da test yapıldı. Hatta daha bu sabah yaptırdım. O nedenle burada takmaya gerek yok" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı daha önce de maske takmamasına yönelik pek çok eleştiriyle karşı karşıya kalmıştı.

MASKELİ FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Trump, maskeli fotoğrafı için tüm bu sözleri söylese de söz konusu ziyarette yüzünde maske varken çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.