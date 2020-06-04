Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı

ABD Savunma Bakanı Esper, protestolara karşı Başkan Trump'ın daha önce dile getirdiği orduyu görevlendirme fikrinin aksine, şuan için bunu gerektirecek bir durum olmadığını belirtti. Esper'ın ordunun görevlendirmesine karşı çıktığı açıklamasından önce Başkan Trump'ın da bu fikrinden geri adım attığı belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ülke çapında devam eden ırkçılık karşıtı protestolara yönelik askeri güç kullanılmasını desteklemediğini söyledi. Pentagon'da açıklama yapan Esper, "Muvazzaf askerlerin düzeni sağlamak için sokağa çıkmasının son çare olması" gerektiğini belirterek, "Yalnızca en acil anlarda olmalıdır, şu an öyle bir durum yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsyan Yasası'na dayanarak olayları bastırması için orduyu sokağa çıkarabileceğini söylemişti.

ESPER, TRUMP'IN FİKRİNE KARŞI ÇIKTI

İsyan Yasası'nı devreye sokulmasına karşı olduğunu belirten Esper, Ulusal Muhafızlardan destek alınmaya devam edilmesinin daha doğru olduğunu söyledi. Tam zamanlı muvazzaf asker statüsünde olmayan Ulusal Muhafızlar üyeleri, önemli toplumsal olaylarda veya doğal afetlerde federal veya eyalet yönetimlerinin talebiyle göreve çağrılabiliyor.

ABD'de ırkçılığın bir "gerçek" olduğunu belirten Esper, herkesin buna karşı ses çıkarmasının önemli olduğunu belirtti.

Esper, George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesinin "korkunç bir suç" olduğunu ifade etti.

KAMUOYUNDAKİ TEPKİLERE YANIT

Bu arada Trump'ın George Floyd gösterilerine karşı elinde tuttuğu İncil'le yürüyüşe geçmesi ve St. John Episkopal Kilisesi önünde poz vermesine yönelik eleştiriler sürüyor. Yürüyüşte Trump'ın yanında yer alan Esper, artan tepkiler üzerine nereye gittiğinden haberdar olmadığını savundu.

Daha once NBS News'a yaptığı açıklamda, "Nereye gittiğimi bilmiyordum. Oluşan hasarı inceleyeceğimizi ve askerlerle (Ulusal Muhafızlar) konuşacağımızı zannediyordum" diyen Esper, Pentagon'daki açıklamasında da benzer görüş dile getirdi.

"TRUMP ORDU TEHDİDİNDEN GERİ ADIM ATTI"

Esper'ın ordunun görevlendirmesine karşı çıktığı açıklamasından saatler önce Başkan Trump'ın da bu fikrinden geri adım attığı belirtilmişti.

AP haber ajansının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Trump'ın fikir değiştirmesinde Salı akşamki protestoların önceki günlere kıyasla daha sakin geçmesi etkili oldu.

Beyaz Saray yetkilileri, siyah vatandaş George Floyd'ın polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ve bazı şehirlerde şiddete dönüşen gösterilere karşı, eyalet yönetimlerinin düzeni kendileri sağlayabilmeleri gerektiği görüşünü savundu.

Özellikle Pazartesi akşamı başkent Washington'da Beyaz Saray çevresindeki gösterilere polisin sert müdahalesi, gerilimin tırmanmasına neden olmuştu.

Üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Trump'ın niyetinin Washington'daki protestolara sert karşılık vererek ülkenin geri kalanında düzenin sağlanmasına örnek teşkil etmek olduğunu belirtti.

HER İHTİMALE KARŞI BEYAZ SARAY'I KORUMA PLANLARI HAZIR

Diğer yandan Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) her ihtimale karşı aktif görevde bulunan askeri personeli sokaklara konuşlandırmak için planının hazır olduğu belirtildi.

AP'nin incelediği Pentagon belgelerinde, başkentte durumun kötüleşmesi ve Ulusal Muhafızların gösterilerle başa çıkamaması halinde, askeri birliklerin Beyaz Saray'ı ve diğer federal binaları koruyacaklarına dair planların yer aldığı belirtildi.

Ancak Beyaz Saray yönetiminde bu olağanüstü federal gücü kullanma eğiliminin giderek azaldığı savunuldu.