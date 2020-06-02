Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Güvenlik güçleri, yağma ve kundaklama eylemlerine dönüşen gösterilerini kontrol altına almakta güçlük çekerken, ABD Başkanı Donald Trump, gösterilerin yaygın olduğu New York'ta Vali Andrew Cuomo'yu Ulusal Muhafızları göreve çağırmaya davet etti.

"NEW YORK AYAK TAKIMINA KAYBEDİLDİ"

Trump, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından düzenlenen gösterilerin birçok şehirde yağma ve şiddet olaylarına dönüşmesini değerlendirdi. New York Valisi Andrew Cuomo ve kardeşi CNN sunucusu Chris Cuomo'ya yüklenen Trump, "Dün, Cuomo kardeşler için çok kötü bir kötüydü. New York, yağmacılara, serserilere, radikal sağcılara ve diğer tüm ayak takımı ve kötü insana karşı kaybedildi." ifadesini kullandı.

"AYAK TAKIMI SİZİ PARAMPARÇA EDİYOR"

New York Valisi Cuomo'nun Ulusal Muhafız teklifini reddettiğini ve New York'un parçalandığını belirten Trump, aynı zamanda Chris Cuomo'nun televizyon reytinglerinin de yüzde 50 düştüğünü vurguladı. Trump, "New York, Ulusal Muhafızları göreve çağırın. Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor. Hızlıca harekete geçin." ifadesini kullandı.

NEW YORK YÖNETİMİNE YAŞLI BAKIMEVLERİ ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

Ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında New York'taki yaşlı bakımevlerinde yaşamını yitirenlere işaret eden Trump, "Yaşlı bakımevlerinde yaptığınız ölümcül ve korkunç hatanın aynısına bu olaylarda da düşmeyin." uyarısında bulundu.

"HERKES ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDI"

Trump ülke genelinde yapılan diğer gösterilere de işaret ederek "Dün gece Washington DC'de bir sorun yoktu. Birçok gözaltı yapıldı. Herkes çok iyi iş çıkardı. Büyük güç. Hakimiyet. Aynı şekilde Minneapolis de muhteşemdi. Teşekkürler Başkan Trump" mesajını paylaştı.