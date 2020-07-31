Trump'ın ABD'li Kodak'a yaptığı teklifle şirketin değeri yüzde 1500 arttı

Trump'ın ABD'li fotoğraf ürünleri üreticisi Kodak'a koronavirüs ilaçları için malzeme üretmeyi teklif ettiği ve 765 milyon dolarlık devlet kredisi verdiği haberleriyle şirketin değeri yüzde 1500 artışla 92 milyon dolardan 1,5 milyar dolara yükseldi.

31.07.2020 16:12 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:04

Fotoğraf makinelerinin dijitalleşmesiyle zor günler yaşayan ve 2013'te iflastan dönen ABD'li Kodak'ın hisseleri, Trump yönetiminin koronavirüsle mücadelede ilaçlar için malzeme üretilmesini teklif etmesi haberiyle sert yükseldi. Kodak'ın jenerik ilaçlar için malzeme üreteceğini ve 765 milyon dolar tutarında devlet kredisi aldığına dair açıklamayla Kodak hisseleri bu hafta yaklaşık yüzde 1500 arttı.

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ŞİRKETİN DEĞERİ 1,5 MİLYAR DOLARA FIRLADI

CNBC'nin haberine göre, geçen hafta 2 dolar seviyesinde olan hisseler 33 doların üzerine çıkarken şirketin değerlemesi 92 milyon dolardan 1,5 milyar dolara fırladı. Pazartesi günkü seansta 1,65 milyon kodak hissesi el değiştirirken on günlük ortalamanın 14 katı işlem gerçekleşti ve hisseler yüzde 25 değerlendi.

Koronavirüs jenerik ilacına malzeme üretileceğine dair haberin yerel bir kaynakta ortaya çıkıp kısa süre Kodak'ın isteğiyle geri çekildiği ABD basınına yansırken, Kodak CEO'su Jim Continenza, CNBC'ye verdiği demeçte işlem hacmindeki artışı neyin etkilediğini söyleyemeyeceğini fakat Kodak'taki ilgili ekibin son güne kadar bu bilgiyi sıkı bir şekilde sakladığını ifade etti.