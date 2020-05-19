TRT'nin 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı hatası sosyal medyada tepki çekti

TRT'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle hazırlanan programda arka fonda "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" görseli yer aldı. Söz konusu hata, sosyal medyada tepki çekti.

19.05.2020 19:43 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:44

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı düzenleyen TRT Haber'de spikerin arka fonunda yer alan görselde "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" yer aldı.

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türkiye'de yayın yapan birçok televizyon kanalı özel programlar hazırladı. TRT de bu kanallar arasında yer aldı. Ancak arka fonda yapılan bir hata, o saatlerde TRT'yi izleyen sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Söz konusu görselde '19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı yerine, "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" yazıyordu.

Kullanıcılar, bu hatayı "TRT bayramları karıştırdı" diyerek tepki gösterdi.

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