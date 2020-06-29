Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı

Üst sıralarda kalmayı hedefleyen Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında karşılaştığı Kayserispor'a 2-0 yenildi. Mücadelenin 12. dakikasında penaltı atışından yararlanamayan Mert Hakan Yandaş, eleştirilerin ana odağı oldu. Son dönemde transferin de gözde ismi olan Mert Hakan, tepkilerin ardından Twitter hesabını kapattı.

GALATASARAY TARAFTARLARININ DA TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Mert Hakan, zirve yolunda kritik bir kayıp yaşayan Sivasspor camiasının yanı sıra Fenerbahçe ile anlaşması sebebiyle Galatasaraylı taraftarların da tepkisini çekti.

"MUTLAKA ETKİLENİYORLAR"

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın transfer söylentilerinden etkilendiklerini aktaran Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maç sonunda, "İki oyuncumuz sürekli şekilde konuşuldu. Ben ve yöneticilerimiz, maçlarını bitirip öyle gitsinler diye konuştuk ama ne olursa olsun mutlaka etkileniyorlar" açıklamasında bulunmuştu.