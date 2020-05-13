14 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ilk kez sokağa çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kontrollü sosyal hayat takvimi işliyor. 65 yaş üstü vatandaşların pazar günkü sokak izninin ardından sıra çocuklara geldi. 15 yaş altı çocuklar 40 gün sonra sokağa kavuştu. Ebeveynlerinin gözetiminde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sokağa çıkan çocuklar. evlerinin yakınındaki parklarda güneşin ve açık havanın keyfini çıkardı. Çocukların sokak izni saat 15.00'e kadar sürecek.

15-20 YAŞ ARASI DA CUMA GÜNÜ ÇIKACAK

15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettirilecek. Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklar 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecek.

"ÖNLEMİMİZİ ALDIK"

İkiz çocuklarını dışarı çıkaran Hatice Çağlar, çocukların yaklaşık 1,5 aydır evde olduğunu ve çok sıkıldıklarını söyledi.

Dışarı çıkan çocukların mutlu olduğunu ifade eden Çağlar, "Sevindik, çocuklar da çok mutlu oldu. Kalabalık da yok. Evimize yürüyüş mesafesindeyiz. Önlemimizi de aldık." dedi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olan Özlem Yar da yaklaşık 2 ay sonra çocukları dışarı çıkardıklarını, her ne kadar önlem alsalar da yine de tedirgin olduklarını belirtti. Sağlıkçı olarak bazı şeyleri görünce çok daha dikkatli davrandığını anlatan Yar, "Ben vatandaşlarımıza evde kalmalarını öneriyorum. İnşallah biraz daha sabır ve gayretle eski günlerimize döneceğiz." diye konuştu.

Çocuklardan Emine Zeynep Yar da dışarı çıkmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.