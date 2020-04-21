Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, tarlada çalışırken elini motor şaftına kaptırması sebebiyle traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

KANLAR İÇERİSİNDE TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Olay, sabah saatlerinde Bağyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yahya Tunç (76) isimli vatandaş tarlada çalıştığı esnada elini motor şaftına kaptırdı. Kazanın şiddetiyle kanlar içerisinde traktörün altında kalan Tunç'u gören diğer çiftçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AKS ekipleri sevk edildi. Şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit eden ekipler, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrasında traktörle yer arasında sıkışan vatandaşın cansız bedenini çıkarttı. Yahya Tunç'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.