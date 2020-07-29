Trafikte yol vermeme tartışması büyünce bir kişi, otobüs şoförünü satırla ensesinden yaraladı

Eskişehir Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana gelen olayda duraktan halk otobüsüne yolcu aldıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen şoför Mustafa K. (43), henüz kimliği tespit edilemeyen bir otomobilin sürücüsü küfür ederek satırla saldırdı. Ensesinden yaralanan Kızıldağ, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçen şoför Kızıldağ, kendisine satırla saldırdığı öne sürülen otomobil sürüsünden şikayetçi oldu. Şüpheli Barış D, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemenin ardından kısa sürede yakalandı.

YOL VERMEME KAVGASI

Şüphelinin otomobilden küfür ettikten sonra otobüse gelip satırla saldırdığını anlatan halk otobüsü şoförü Mustafa K, "Tartışma olmadı, direk geldi bana satırla saldırdı. Duraktan çıktım, kırmızı ışıkta durdum. Yanımda otomobille duruyordu, camı açık küfür etti, 'neden yol vermedin' diye. El frenini çekti, yanında bir kadında vardı. Gelip bana saldırdı, satırla. Zaten ben duraktan çıkmıştım, uzaktaydı ki yakın olsa zaten yol verirdim. Şikayetçi oldum, emniyet gerekeni yapacak" dedi.

ŞÜPHELİ, KISA SÜRE İÇİNDE YAKALANDI

Eskişehir'de trafikte tartıştığı halk otobüsü şoförü Mustafa K'ye satırla saldıranın, Barış D. olduğu tespit edildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Barış D, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemenin ardından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Barış D. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.