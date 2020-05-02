Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi

Mersin'de trafikte seyreden iki araç içerisinde bulunanlar tartışmaya başladı. Yolun ortasında araçtan inen 3 kadın, diğer araçtan inen bir erkek tarafından sopa ile darp edildi. Çevredekilerin araya girmesiyle şahıs arabasına binip olay yerinden uzaklaştı. Olay anı vatandaşlar tarafından kameraya kaydedilirken, saldırıya uğrayan kadınlar sopalı saldırgandan şikayetçi oldu.

ARAÇTAN İNİP, 3 KADINI SOPAYLA DÖVDÜ

3 gün önce Mersin'in merkez Mezitli ilçesi 2. Çevre Yolu üzerinde gündüz saatlerinde trafikte seyreden 2 aracın içinde bulunanlar, henüz belli olmayan bir nedenden dolayı tartıştı. Yolun ortasında duran 2 arabadan inen 4 kadın tartışmaya devam etti. Daha sonra arabalardan birinde olan erkek şahıs sopayı alarak, 3 kadına vurmaya başladı. Çevredekilerin tepki göstermesi ve araya girmesiyle kadınlara vurmayı bırakan şahıs, daha sonra yanındaki kadını da alarak arabaya binip, bölgeden uzaklaştı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sopayla kadınların yanına gelen şahıs, kadınlara sopayla vurmaya başlıyor. Ardından ise 3 kadınla tartışan yanındaki kadını alarak, arabaya binip, bölgeden uzaklaşıyor.

Olaydan sonra dayak yiyen kadınların hastaneye gittiği, şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.