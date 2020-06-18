Kendi rahatı için trafik güvenliğini hiçe sayan yolcu kamerada
Eskişehir'de çevre yolunda aracın arkasındaki yatağa uzanarak ve ayaklarını kasanın dışına çıkararak yolculuk yapan kişi kendisi için üst düzey bir konfor alanı oluştururken trafik güvenliğini ise hiçe saydı.
18.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:12
Eskişehir Bursa istikameti yönünde ilerleyen bir araçta yolculuk yapan vatandaş pes dedirtti. Onlarca aracın bulunduğu yolda yatağa uzanıp keyif yapan vatandaş, sürücülere korku dolu anlar yaşattı.
O ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ
Trafik kurallarını hiçe sayan tedbirsiz yolculuk adeta kazaya davetiye çıkardı. Olayın yaşandığı aracın plakası belli olmazken can güvenliğinin hiçe sayıldığı anlar saniye saniye görüntülendi.