Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Özel izinle ülkesi Norveç'e giden bordo mavili futbolcu Alexander Sörloth, Türkiye'ye döndü ve karantina sürecine girdi.
23.04.2020 08:27 | Son Güncelleme: 23.04.2020 08:32
Trabzonspor Kulübü, özel izinle ülkesi Norveç'e giden bordo-mavili futbolcu Alexander Sörloth'un Türkiye'ye döndüğünü ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında karantina sürecine girdiğini açıkladı.
"KARANTİNA SÜRECİNE GİRMİŞTİR"
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Özel izinle ülkesi Norveç'e giden oyuncumuz Alexander Sörloth bu akşam saat 22.10'da özel uçakla ülkesi Norveç'ten Trabzon'a gelerek karantina sürecine girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi