Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti

Şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavili ekibin 3-1 kazandığı zorlu maçın 75. dakikasında Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, yaptığı hareketle alkış topladı. Genç futbolcu, ikinci yarıdaki bir pozisyonda topun kendisinden çıktığını söyledi ve hakem Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti.

"TOP BENDEN ÇIKTI"

Abdülkadir, Cüneyt Çakır'ın Trabzonspor lehine verdiği karar sonrasında "Hocam top benden çıktı" dedi. Çakır, 75. dakikada taç atışını Galatasaray'a verdi.

21 yaşındaki oyuncu, yaptığı bu hareketle takdir toplarken rakip oyunculardan da tebrik geldi. Abdülkadir Ömür'ün bu davranışının ardından genç futbolcuyu ilk tebrik eden Younes Belhanda oldu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında 8 Temmuz Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.