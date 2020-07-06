HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, Süper Lig'in 30. haftasında 3-1 kazandıkları Galatasaray deplasmanında alkış toplayan bir harekete imza attı. 21 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 75. dakikasında Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti ve topun kendisinden çıktığını söyledi.

06.07.2020 10:40 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:03

Şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavili ekibin 3-1 kazandığı zorlu maçın 75. dakikasında Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, yaptığı hareketle alkış topladı. Genç futbolcu, ikinci yarıdaki bir pozisyonda topun kendisinden çıktığını söyledi ve hakem Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti.

"TOP BENDEN ÇIKTI"

Abdülkadir, Cüneyt Çakır'ın Trabzonspor lehine verdiği karar sonrasında "Hocam top benden çıktı" dedi. Çakır, 75. dakikada taç atışını Galatasaray'a verdi.

21 yaşındaki oyuncu, yaptığı bu hareketle takdir toplarken rakip oyunculardan da tebrik geldi. Abdülkadir Ömür'ün bu davranışının ardından genç futbolcuyu ilk tebrik eden Younes Belhanda oldu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında 8 Temmuz Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım Spor
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi Spor
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz Spor
İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi Spor
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
Bulaştığı insanı 1 haftada öldüren 'beyin yiyen amip' vakası ABD'de görüldü Spor
Bulaştığı insanı 1 haftada öldüren "beyin yiyen amip" vakası ABD'de görüldü
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi Spor
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz sevgili şiddeti! Karnından ve baldırından yaraladı
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz sevgili şiddeti! Karnından ve baldırından yaraladı
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Aysun Koç yorumluyor: 6-12 Temmuz haftasında burcunuz size ne söylüyor?
Aysun Koç yorumluyor: 6-12 Temmuz haftasında burcunuz size ne söylüyor?
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Cahit Özkan Halife Hafter Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Zeki Müren Buse Varol Hülya Avşar Gonca Vuslateri
Spor Falcao Okan Buruk Gökhan Töre Cüneyt Çakır Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bakan Düğün Twitter Trabzonspor
Şu an buradasınız: Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 11:12:48. #1.15#
title