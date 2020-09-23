Trabzonspor, Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı

Trabzonspor, Premier Lig ekibi Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı. Malili hücum oyuncusu bordo mavili ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

HAFTA İÇİ TRABZON'A GELECEK

Karadeniz temsilcisi bir dönem Sivasspor'da da kiralık olarak forma giyen ve oynadığı futbolla göz dolduran Diabate'nin transferini tamamladı. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun bu hafta içi Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Leicester'da geçiren, ikinci yarıda ise Fransa Ligue 1 ekibi Amiens'e kiralanan Diabate, oynadığı 24 maçta 1 gol atıp 3 de asist yaptı.