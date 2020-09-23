Trabzonspor, Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı
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Trabzonspor, Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı

23.09.2020 15:07 | Son Güncelleme: 23.09.2020 15:31

Alexander Sörloth'u RB Leipzig'e satan Trabzonspor, hücum hattına takviyeyi Premier Lig'den yaptı. Bordo-mavililer, bir dönem Sivasspor'da da oynayan Leicester Cityli Fouseni Diabate'yle 3 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor, Premier Lig ekibi Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı. Malili hücum oyuncusu bordo mavili ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

HAFTA İÇİ TRABZON'A GELECEK

Karadeniz temsilcisi bir dönem Sivasspor'da da kiralık olarak forma giyen ve oynadığı futbolla göz dolduran Diabate'nin transferini tamamladı. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun bu hafta içi Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor, Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Leicester'da geçiren, ikinci yarıda ise Fransa Ligue 1 ekibi Amiens'e kiralanan Diabate, oynadığı 24 maçta 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

Trabzonspor, Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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