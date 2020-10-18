Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Medipol Başakşehir'e sahasında 2-1 mağlup olan Trabzonspor'a bir kötü haber de Caleb Ekuban'dan geldi.

Cumartesi günü koronavirüs testine tabi tutulan Caleb Ekuban'ın sonucunun pozitif çıktığı ve yıldız oyuncunun evinde karantina altına alındığı belirtildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın 13 Ekim'de Gana Milli takımı kampından Trabzon'a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının COVID-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir. Pozitif vaka ile temaslı olduğu gerekçesiyle izole edilerek takibi sürdürülen oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan iki adet PCR test sonucu negatif çıkmıştır. 17 Ekim 2020 tarihinde yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullandı.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Ekuban, Trabzonspor'un Süper Lig'de oynayacağı Fenerbahçe ile Kasımpaşa ile oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.