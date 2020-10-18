Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Trabzonspor'a bir darbe de koronavirüsten geldi. Takımın etkili isimlerinden Caleb Ekuban'ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı ve yıldız ismin evinde karantinada olduğu belirtildi.