Trabzonspor'da Alexander Sörloth'a 3 gündür kimse ulaşamıyor

Trabzonspor'da Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Beşiktaş maçı öncesi Alexander Sörloth krizi yaşanıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; 3 gündür Trabzon'a gelmeyen Norveçli oyuncuya kulüpten kimsenin ulaşamadığı ve futbolcunun telefonlara cevap vermediği öğrenildi.

20 MİLYON EURO VERİYORLAR

Alman kulübü Leipzig, Norveçli golcüyü transfer etmek için büyük uğraş veriyor. Alman ekibi son olarak Sörloth için 20 milyon euroyu gözden çıkarmıştı. Öte yandan, golcü futbolcunun Alman ekibiyle her konuda anlaşmaya vardığı iddialar arasında yer alıyor.