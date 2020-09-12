Trabzonspor'da Alexander Sörloth'a 3 gündür kimse ulaşamıyor
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Trabzonspor'da Alexander Sörloth'a 3 gündür kimse ulaşamıyor

Trabzonspor'da adı Alman ekibi Leipzig ile anılan Norveçli golcü Alexander Sörloth'un 3 gündür telefonlara cevap vermediği öğrenildi.

12.09.2020 00:21 | Son Güncelleme: 12.09.2020 00:42

Trabzonspor'da Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Beşiktaş maçı öncesi Alexander Sörloth krizi yaşanıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; 3 gündür Trabzon'a gelmeyen Norveçli oyuncuya kulüpten kimsenin ulaşamadığı ve futbolcunun telefonlara cevap vermediği öğrenildi.

20 MİLYON EURO VERİYORLAR

Alman kulübü Leipzig, Norveçli golcüyü transfer etmek için büyük uğraş veriyor. Alman ekibi son olarak Sörloth için 20 milyon euroyu gözden çıkarmıştı. Öte yandan, golcü futbolcunun Alman ekibiyle her konuda anlaşmaya vardığı iddialar arasında yer alıyor.

Trabzonspor'da Alexander Sörloth'a 3 gündür kimse ulaşamıyor
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