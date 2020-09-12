Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek

Trabzonspor, 3 gündür kendisinden haber alınamayan Norveçli golcü Alexander Sörloth için açıklama yaptı. Yapılan açıklamada milli maç sonrası Trabzon'a gelmeyen oyuncu için RB Leipzig'den teklif geldiği belirtildi. Ayrıca, bordo mavili kulüp, Sörloth'un disipline sevk edileceği vurguladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbolcumuz Alexander Sorloth için RB Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir. Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, futbolcumuz Alexander Sorloth ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç'e gitmiştir. Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon'da olması gereken oyuncumuz, Oslo'da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon'da olacağını tarafımıza bildirmiştir."

"DİSİPLİN TALİMATI YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR"

"Bugün itibariyle henüz Trabzon'a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir."