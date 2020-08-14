Trabzon'da şiddetli yağış sonucu meydana gelen heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Of ilçesinde bugün yaşanan şiddetli yağış sonrasında meydana gelen heyelanda 1 kişi aracıyla toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

14.08.2020 18:23 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:09

Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen heyelanda bir kişi hayatını kaybetti.

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Vali İsmail Ustaoğlu, Of'ta bugün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldiğini, bazı mahalle yollarının kapandığını belirtti. Sefaköy Mahallesi'nde 3, Yemişalan'da 3, Sugeldi Mahallesi'nde 1 vatandaşın mahsur kaldığını ifade eden Ustaoğlu, AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin çalışmalarıyla bu vatandaşların bulundukları yerden kurtarıldığını söyledi.

HEYELANA KAPILAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ustaoğlu, şu an için ulaşılamayan vatandaş kalmadığını kaydederek, "Ancak yeni gelen bir habere göre, Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan bir vatandaşımız vefat etti." dedi. Ustaoğlu, bölgede yol açma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle ilçede çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. AFAD, 112 Acil Servis, Sürmene Arama Kurtarma, Karayolları, Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.